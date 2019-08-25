Промоутеры не рассматривают возможность проведения реванша между Ковалевом и Ярдом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Промоутеры британского боксера Энтони Ярда не видят смысла в реванше с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.

В субботу Ковалев нокаутировал Ярда в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг.

"Энтони - настоящий воин, он создал проблемы Ковалеву. Для Ярда такой бой - отличный опыт, он показал себя здесь. Реванш на данный момент не имеет смысла, но в будущем - почему бы нет", - сказал Уоррен.