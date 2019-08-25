Боксерский поединок Ковалев - Альварес может пройти в ноябре в Лас-Вегасе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом может пройти в ноябре в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

В субботу Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в 11-с раунде и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг.