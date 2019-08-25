Боксерский поединок Ковалев - Альварес может пройти в ноябре в Лас-Вегасе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом может пройти в ноябре в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.
В субботу Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в 11-с раунде и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг.
"Бой может пройти в ноябре в Лас-Вегасе. Посмотрим, как будет восстанавливаться Сергей", - сказал собеседник агентства. Как ранее сообщал ТАСС, стороны возобновили переговоры о поединке.
В активе 29-летнего Альвареса 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких известных боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.
В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.