СМИ: ПСЖ может приобрести футболиста Заа за €100 млн

ТАСС, 25 августа. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" заинтересован в услугах ивуарийского нападающего английского "Кристал Пэлас" Вилфрида Заа, потенциальная сумма трансфера может составить €100 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Mirror.

По информации источника, ПСЖ намерен подписать 26-летнего ивуарийца в случае, если клуб покинет бразильский форвард Неймар. Отмечается, что французская команда уже отправила своих представителей для переговоров в Лондон. Также ПСЖ заинтересованы в переходе аргентинского форварда итальянского "Ювентуса" Пауло Дибалы. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Заа оценивается в €45 млн.

Заа является воспитанником "Кристал Пэлас", его текущий контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Всего за лондонский клуб он провел 326 матчей, забив 53 гола и отдав 65 голевых передач. Также игрок выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и валлийский "Кардифф". За сборную Камеруна Заа провел девять матчей, забив два гола.