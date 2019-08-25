Гигантский постер чемпионата мира по дзюдо в Токио включен в Книгу рекордов Гиннесса

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Постер длиной около 600 метров, созданный к старту чемпионата мира по дзюдо в Токио, занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующий сертификат был вручен в ходе церемонии открытия турнира президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру и главе Национального олимпийского комитета (НОК) Японии, олимпийскому чемпиону по дзюдо Ясухиро Ямасите, об этом корреспондент ТАСС сообщает с места событий.

В акции к старту предолимпийского чемпионата мира в Токио приняли участие 2019 спортсменов самых разных возрастов и национальностей. Их изображения на постере объединяет черный пояс дзюдоиста.

В настоящее время постер украшает периметр арены "Ниппон Будокан", где стартовал чемпионат мира, а уже через год будут разыграны олимпийские медали Игр-2020.

Это не первый рекорд дзюдоистов в Книге Гиннесса. Например, девять лет назад место в книге себе обеспечило гигантское 45-килограммовое кимоно высотой около девяти метров, сшитое к старту токийского чемпионата мира 2010 года.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 1 сентября.