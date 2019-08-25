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ММА

Российский боец Харитонов готов к поединку с Федором Емельяненко

По словам тренера Сергея Харитонова, российским бойцам лучше не встречаться в поединках ММА

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский боец Сергей Харитонов готов к поединку с соотечественником Федором Емельяненко в рамках турнира организации Bellator. Об этом ТАСС заявил тренер Харитонова Руслан Кривуша.

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Ранее Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона во втором раунде турнира Bellator в США.

"Смысл драться с Федором Емельяненко? Хотя Сергей готов с любыми драться, даже с россиянами, - сказал Кривуша. - Если Федор выиграет следующий бой, то такой поединок возможен, но более вероятен бой Сергея с [Виталием] Минаковым".

"Хотя со своими ребятами лучше не пересекаться, а бить иностранных бойцов", - отметил собеседник агентства.

На счету 39-летнего Харитонова 37 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед (17 нокаутом) и потерпел шесть поражений, также два боя были признаны несостоявшимися.

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