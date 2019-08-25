Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2

В гранд-финальном противостоянии OG в составе австралийца Анатана "Ana" Фама, финна Топиаса "Topson" Таавитсайнена, француза Себастьяна "Ceb" Дебса, финна Ессе "JerАx" Вайникка и датчанина Йохана "Notail" Сундштайна переиграли еще одну европейскую организацию Team Liquid в четырех картах. В составе Team Liquid, являющейся чемпионами The International 2017 года, выступали иорданец Амер "Miracle-" Аль-Баркави, румын Аливи "w33" Омар, болгарин Иван Бориславов "MinD_ContRoL" Иванов, ливанец Марун "Gh" Мерхей и Куро Салехи "KuroKy" Тахасоми из Германии.

ТАСС, 25 августа. Игроки европейской киберспортивной организации OG во второй раз подряд стали победителями чемпионата мира по игре Dota 2 - The Intertnational. Соревнования проходили в Шанхае на "Мерседес-Бенц-Арене", призовой фонд турнира - $34,25 млн.

Команда OG прошла в гранд-финал по верхней сетке, в то время как Team Liquid начала путь в плей-офф турнира с первого раунда нижней сетки, таким образом, до гранд-финала ни одна из команд не проигрывала в плей-офф. Ранее Team Liquid оказалась сильнее китайской организации PSG.LGD в финале нижней сетки, китайский коллектив в итоге занял третье место, выиграв более $3 млн. Team Liquid за второе место получит $4,4 млн, OG за победу получит $15,5 млн.

Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.

OG стала первой командой, выигравшей The International во второй раз. Первую победу игроки OG одержали в 2018 году, обыграв в гранд-финале PSG. LGD в пяти картах.

The International проводится ежегодно с 2011 года. Лучшим результатом российских команд являются шестые места в 2011, 2015, 2017 и 2018 годах. Следующий The International пройдет летом 2020 года в Стокгольме.