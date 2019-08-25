Футболист "Ахмата" Глушаков не сыграет с ЦСКА из-за повреждения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Денис Глушаков не попал в заявку на гостевой матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА из-за травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ахмата".

Встреча ЦСКА и "Ахмата" пройдет в воскресенье в Москве, начало - 16:30 мск.

"На тренировке [Глушаков] почувствовал мышечный дискомфорт в задней мышце бедра, - сказал представитель пресс-службы. - Ничего серьезного, через пару дней вернется к тренировкам".

Глушаков перешел в "Ахмат" нынешним летом, расторгнув контракт с московским "Спартаком". В нынешнем сезоне он сыграл три матча, в двух из которых, со "Спартаком" (1:2) и "Зенитом" (0:0), выходил в стартовом составе. Отметился предупреждением в игре с "Оренбургом". В составе "Спартака" Глушаков стал в 2017 году чемпионом и обладателем Суперкубка России.