Молодежная сборная России по хоккею проиграла финнам на Турнире четырех наций в Перми

ТАСС, 25 августа. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) уступила команде Финляндии со счетом 2:4 в заключительном матче на Турнире четырех наций, который проходил во дворце спорта "Молот" в Перми.

Шайбы в составе команды России забросили Павел Дорофеев (21-я минута) и Богдан Жиляков (30). В другом матче чешские хоккеисты обыграли команду Швеции со счетом 4:1.

Россияне в субботу досрочно выиграли турнир, одержав победы над шведами (1:0) и чехами (4:1). В турнирной таблице первое место заняла команда России (6), далее идут сборные Чехии (6), Финляндии (5) и Швеции (1).

Турнир четырех наций проходил по круговой системе: команды провели друг с другом по одному матчу.