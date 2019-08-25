Отсутствие золота на летнем ЧМ дает биатлонисту Латыпову стимул лучше тренироваться

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Отсутствие золотой медали на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия) мотивирует российского биатлониста Эдуарда Латыпова лучше готовиться к зимнему сезону. Об этом он рассказал ТАСС после заключительной гонки в мужской части соревнований.

Латыпов в воскресенье завоевал серебро в гонке преследования. В пятницу он стал третьим в суперспринте, в субботу - в спринте.

"Выступлением доволен, хотя не все получилось так, как хотелось. Немного подвела стрельба, особенно на последнем рубеже, поэтому и не удалось занять первое место в спринте и в гонке преследования", - сказал Латыпов.

"Но это стимул для меня работать дальше над собой, еще сильнее, чтобы впредь не повторять своих ошибок и выступать более стабильно", - добавил он.

Чемпионат мира по летнему биатлону завершится позднее в воскресенье гонкой преследования у женщин.