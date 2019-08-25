Воронина заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Российская спортсменка Татьяна Воронина завоевала серебряную медаль в гонке преследования на 7,5 км на чемпионате мира по летнему биатлону. Соревнования проходили в Белоруссии.

Россиянка уступила победительнице соревнований 7,6 секунды, допустив один промах. Первой к финишу пришла китаянка Янь Чжань (22.40,9; 1), третьей стала представительница Украины Вита Семеренко (+9,5;2). Другая россиянка Лариса Кулкина заняла четвертое место (+20,5; 2), Кристина Резцова - 10-е (+41,1; 5), Виктория Сливко - 13-е (+1.01,2; 3), Екатерина Глазырина - 19-е (+2.09,4; 6), Ольга Дмитриева - 25-е (+3.08,5; 5).

24-летняя Воронина является двукратным бронзовым призером Универсиады в Красноярске. Чемпионат мира по летнему биатлону завершился в Белоруссии, ранее в воскресенье россиянин Эдуард Латыпов стал серебряным призером в мужской гонке преследования.