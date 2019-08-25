Знарок обеспокоен игрой хоккеистов "Спартака" в большинстве в предсезонных матчах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок встревожен реализацией численного преимущества перед началом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Знарок рассказал в воскресенье журналистам.

В воскресенье "Спартак" проиграл "Витязю" со счетом 1:2 в матче предcезонного турнира "Кубок мэра Москвы". Ранее красно-белые уступили московским ЦСКА (2:5) и "Динамо" (1:4) и заняли последнее место в турнирной таблице.

"Сегодня играли получше, чем вчера, движение было получше. Тревожит, что мы очень много уделяем внимания большинству, но за всю предсезонку забили один гол. Что-то наклевывается, на тренировках неплохо разыгрываем. Проблема в том числе в том, что (Патрика) Херсли не выводят на бросок, иметь такого туза в колоде и не использовать его - это неправильно, мы его для этого и брали", - отметил Знарок.

"Мы за три игры пропустили 11 шайб, у нас команда, которая должна строго играть в обороне, много вопросов [по количеству пропущенных шайб]. Еще у нас была неважная дисциплина на этом турнире, и мы пропустили шесть голов в меньшинстве, хотя тоже работаем", - добавил главный тренер "Спартака".

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" проведет на выезде с рижским "Динамо" 2 сентября.