Кравец: победа в Кубке мэра Москвы не является приоритетом для хоккеистов "Витязя"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Возможная победа в предсезонном хоккейном турнире "Кубок мэра Москвы" не является приоритетом для "Витязя". Об этом журналистам рассказал главный тренер подмосковной команды Михаил Кравец.

В воскресенье "Витязь" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Подмосковная команда одержала вторую победу на турнире и набрала 4 очка, также 4 очка в активе у столичного "Динамо", которое позднее в воскресенье сыграет с ЦСКА, набравшим 2 очка. "Витязь" станет победителем турнира, если ЦСКА обыграет "Динамо" с разницей больше одного гола, но не превышающей семь.

"Очень тяжелая игра, слишком много было ошибок, во многих моментах удача была на нашей стороне. Инициативой владел "Спартак", и больше моментов у него было, главное - выстояли в меньшинстве. Этот турнир не самое главное, главное - поездка, которая начнется 2 сентября", - отметил Кравец.

На Кубке мэра Москвы два матча сыграл вратарь Александр Самонов, одну встречу провел Илья Ежов. "Пока рано говорить, кто будет первым номером, Самонов себя сегодня отлично показал", - сказал Кравец.

"Предсезонка прошла неплохо, плодотворно поработали. Думаю, у нас подобралась отличная бригада, Илюха - опытный боец, я надеюсь тоже помочь команде в этом сезоне. Думаю, возможно выиграть конкуренцию, все зависит от нас, будем работать и конкурировать, все на благо команды", - отметил Самонов.

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" проведет 2 сентября в Челябинске, где сыграет с местным "Трактором".