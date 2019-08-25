Гончаренко: ЦСКА выиграл у "Ахмата", потому что не играл на удержание счета

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским "Ахматом" в том числе благодаря тому, что не стали играть на удержание счета. Об этом в эфире канала "Матч Премьер" рассказал в воскресенье главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

ЦСКА обыграл "Ахмат" в воскресенье в матче седьмого тура чемпионата России со счетом 3:0. После первого тайма хозяева выигрывали, забив один мяч.

"Важно то, что после счета 1:0 мы не сели в оборону. Вместо этого пробовали забить еще и не играли на удержание", - сказал Гончаренко.

По словам главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова, во втором тайме его команда могла забивать. "Могли дать пенальти, но его не назначили. Второй гол надломил "Ахмат" психологически. После того, как получили третий гол, стали играть авантюрно", - отметил он.

ЦСКА в следующем туре 1 сентября сыграет с "Арсеналом" в Туле.