Россияне заняли пятое место в общекомандном зачете ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

ТАСС, 25 августа. Российские спортсмены завоевали шесть медалей - две золотые, три серебряные и бронзовую - и заняли пятое место в общекомандном зачете чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в венгерском Сегеде.

Первое место в медальном зачете заняла команда Белоруссии (6-4-4), второй стала сборная Германии (6-4-1), третьей - команда Венгрии (5-4-3).

В заключительный день соревнований россияне завоевали две золотые медали. Первые золотые награды на турнире сборной России принесли Александр Дьяченко и Юрий Постригай, которые финишировали первыми на дистанции 200 м на байдарках-двойках. Вслед за ними золотые медали выиграли каноисты Иван Штыль, Павел Петров, Михаил Павлов и Виктор Мелантьев на дистанции 500 м в четверках.

Олимпийские лицензии в байдарках-четверках на дистанции 500 м завоевали Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов, ставшие четвертыми, а также экипаж байдарки-четверки на дистанции 500 м в составе Киры Степановой, Анастасии Панченко, Кристины Ковнир и Анастасии Долговой, занявший девятое место. Не сумели завоевать лицензии Светлана Черниговская, ставшая восьмой на дистанции 500 м в байдарках-одиночках, Роман Аношкин и Владислав Литовка, которые заняли седьмое место на дистанции 1000 м в байдарках-двойках.

На дистанции 200 м в каноэ-двойках Ксения Курач и Дарья Харченко финишировали на пятом месте. Мария Казакова в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 5000 м стала седьмой, Кирилл Шамшурин на аналогичной дистанции в соревнованиях каноэ-одиночек занял также седьмое место. Вера Собетова на дистанции 5000 м в байдарках-одиночках стала 20-й, а Олег Синявин стал 13-м в аналогичной дисциплине. Дмитрий Шаров стал 11-м в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 м, Харченко и Курач финишировали 17-ми на дистанции 500 м в каноэ-двойках. Штокалов стал 12-м в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м.

Всего сборная России завоевала пять олимпийских лицензий: на дистанции 1000 м в байдарках-одиночках и 500 м в байдарках-четверках среди мужчин, на дистанции 1000 м в каноэ-двойках у мужчин, в байдарках-четверках на дистанции 500 м у женщин, а также в каноэ-двойках на дистанции 200 м среди женщин. Следующий чемпионат мира пройдет в Копенгагене в 2021 году.