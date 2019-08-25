Глава федерации: лицензии на ОИ-2020 были приоритетом на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Завоевание олимпийских лицензий было приоритетной задачей для сборной России на чемпионате мира гребле на байдарках и каноэ. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

Российская команда заняла пятое место в общекомандном зачете турнира. На счету российских байдарочников и каноистов две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда. Россияне завоевали олимпийские лицензии в пяти видах программы.

"Всего у нас 12 спортсменов получили лицензии в пяти видах. По правилам Международной федерации каноэ, спортсменов, которые отобрались на Олимпийские игры, можно будет дозаявлять в другие дисциплины. Конечно, всегда хочется больше, но получили то, что получили", - сказал Архипов.

"Лицензии были приоритетом, но медальные горизонты, конечно, никто не исключает. Ребята всегда борются за высокие места, значит, такая готовность на данный момент. Хотелось бы больше золотых медалей, но хорошо, что есть две, а еще есть три серебра и бронза", - отметил собеседник ТАСС.

Сборная России не смогла повторить достижение двух предыдущих чемпионатов мира. Тогда российские байдарочники и каноисты становились третьими в общекомандном зачете. В 2018 году на турнире в португальском Монтемор-у-Велью россияне завоевали 11 наград: три золотые, три серебряные и пять бронзовых.