Обляков убежден, что ЦСКА мог забить больше трех голов в ворота "Ахмата"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков уверен, что армейцы могли забить больше трех голов в ворота грозненского "Ахмата" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением он поделился с журналистами после матча.

В воскресенье ЦСКА разгромил "Ахмат" на своем поле со счетом 3:0.

"Мы хорошо играли, победили сегодня заслуженно, - сказал Обляков. - У нас сегодня была хорошая реализация, хотя она страдала в прошлых матчах, но все равно могли забить больше. Конечно, были ошибки в игре, но куда без них. Мы не загадываем, что будет в дальнейшем, просто будем тренироваться и двигаться дальше".

После семи матчей ЦСКА занимает четвертое место в таблице, имея в активе 13 очков. В следующем туре ЦСКА 1 сентября на выезде сыграет против тульского "Арсенала".