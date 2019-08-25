Россиянин Комличенко забил четыре гола за "Младу Болеслав" в матче чемпионата Чехии

ТАСС, 25 августа. Футбольный клуб "Млада Болеслав" на своем поле обыграл "Ческе-Будеёвице" в матче седьмого тура чемпионата Чехии, уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Игра завершилась со счетом 4:2.

Четыре мяча в составе победителей забил россиянин Николай Комличенко (45, 45+3, 54, 67).

24-летний форвард является воспитанником "Краснодара". По итогам сезона-2018/19 Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 матчах, а также был признан лучшим нападающим и лучшим легионером турнира. В текущем сезоне на его счету пять мячей, он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

В турнирной таблице "Млада Болеслав" идет на пятом месте.