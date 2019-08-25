Японец Момота завоевал золотую медаль чемпионата мира по бадминтону

ТАСС, 25 августа. Японский спортсмен Кэнто Момота победил представителя Дании Андерса Антонсена в финальном матче чемпионата мира по бадминтону и завоевал золотую медаль в мужском одиночном разряде. Турнир проходит в швейцарском Базеле.

Встреча завершилась со счетом 21:9, 21:3 в пользу японца. Бронзовые медали завоевали спортсмен из Индии Сай Пранит Бхамидипати и представитель Таиланда Кантафон Вангчароен. Россияне Владимир Мальков и Сергей Сирант не сумели выйти во второй круг турнира.

В женском турнире победу одержала спортсменка из Индии Пусарла Венката Синдху, которая в финальном поединке обыграла японку Нодзоми Окухару со счетом 21:7, 21:7. Третье место заняли бадминтонистка из Китая Чэнь Юйфэй и спортсменка из Таиланда Ратчанок Интанон. Россиянка Евгения Косецкая не смогла пробиться в третий круг соревнований.

В парном разряде у женщин победу одержали японские спортсменки Маю Мацумото и Вакана Нагахара, второе место заняли их соотечественницы Юки Фукусима и Саяка Хирота, бронзовые медали завоевали китаянки Ду Юе и Ли Иньхуэй и индонезийки Грейсия Поли и Априяни Рахаю. Россиянки Анастасия Акчурина и Ольга Морозова завершили выступление на турнире во втором круге. У мужчин победу одержала индонезийская пара в составе Мохаммада Ахсана и Хендры Сетиавана, серебряные медали у японцев Такуро Хоки и Юго Кобаяси, бронзовые медали завоевали индонезийцы Фаджар Алфиан и Мухаммад Риан Адрианто, а также спортсмены из Китая Ли Цзюньхуэй и Люй Юйчэнь, россияне Владимир Никулов и Артем Серпионов уступили в матче второго круга. В смешанных парах золотая медаль досталась китайским спортсменам Чжэн Сивэю и Хуан Яцюн, второе место заняли представители Таиланда Дечапол Пуаваранукро и Сапсири Тэраттаначай, бронзовые медали у еще одной китайской пары в составе Ван Илю и Хуан Дунпин и бадминтонистов из Японии Юты Ватанабэ и Арисы Хигасино, россияне Родион Алимов и Аллина Давлетова не смогли пройти дальше второго круга.

Момота является двукратным чемпионом мира (2018, 2019), серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Синдху - серебряный призер Олимпийских игр (2016), чемпионка мира (2019), двукратный серебряный (2017, 2018) и бронзовый (2013, 2014) призер чемпионатов мира.

Первое мировое первенство по бадминтону состоялось в 1977 году в Мальмё (Швеция). Российские бадминтонисты медали не выигрывали. Чаще других на чемпионатах мира побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.