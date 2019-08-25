Чалов: футболисты ЦСКА поняли, что обыграют "Ахмат" после второго забитого мяча

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА осознали, что смогут обыграть "Ахмат" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги после второго забитого мяча в ворота грозненцов. Такое мнение журналистам высказал в воскресенье нападающий армейцев Федор Чалов.

ЦСКА в субботу одержал победу над "Ахматом" со счетом 3:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.

"До первого гола было очень сложно, - сказал Чалов. - После забитого мяча мы раскрепостились, но затем во втором тайме получили опасный момент у своих ворот, это был тревожный звоночек. Когда мы забили второй гол, то поняли, что игра сделана. По судейству у меня нет никаких вопросов".

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич также подчеркнул, что первый тайм получился сложным для армейцев. "Ахмат" прекрасно атаковал. Мы набрали мало очков в последних матчах, поэтому три очка были очень важны. Я очень рад, что мы выиграли", - заявил хорват.

В пятом туре ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" (0:0), а в понедельник уступил "Спартаку" (1:2). "Мы набрали только одно очко в двух матчах - это ужасная ситуация, мы понимали, как нам необходимо выиграть. В этой игре очень вовремя забил Марио Фернандес (на 43-й минуте - прим. ТАСС), после второго мяча в исполнении Чалова "Ахмат" раскрылся, появились свободные зоны, и мы смогли забить еще. Конечно, мне тяжело было входить в игру в начале первого тайма без разминки, но думаю, что я сегодня справился со своей задачей", - добавил хорватский защитник ЦСКА Звонимир Шарлия, который заменил на 14-й минуте травмировавшегося Кирилла Набабкина.

ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице, набрав 13 очков, "Ахмат" расположился на 12-й строчке с семью очками. В следующем туре "Ахмат" проведет домашнюю встречу против "Тамбова" 31 августа, днем позже тульский "Арсенал" примет ЦСКА.