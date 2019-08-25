Дегтярев: турнир четырех наций по хоккею в Перми был организован на высочайшем уровне

ТАСС, 25 августа. Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высоко оценил организацию Турнира четырех наций по хоккею, который проходил в Перми с 23 по 25 августа.

В Турнире четырех наций приняли участие молодежные сборные (игроки до 20 лет) России, Чехии, Швеции и Финляндии. В последний день соревнований молодежная сборная России уступила команде Финляндии со счетом 2:4. Российская сборная одержала победу на турнире, набрав шесть очков, далее у турнирной таблице расположились команды Чехии (6), Финляндии (5) и Швеции (1).

"Турнир организован на высочайшем уровне. Пермь показала, что может проводить мировые соревнования. Аншлаг не только на закрытии, но и на всех матчах, говорит об огромном интересе пермяков к хоккею, хорошей организационной работе правительства края и Федерации хоккея Пермского края. Атмосфера просто феерическая, видно, что пермяки соскучились по большому хоккею", - сказал Дегтярев журналистам, пожелав пермскому клубу "Молот-Прикамье" выйти в Континентальную хоккейную лигу и "показать хороший хоккей".

Как отметил заместитель председателя правительства края Антон Клепиков, краевые власти намерены и дальше "биться за проведение подобных турниров на прикамской земле".

По данным правительства края, к турниру во дворце спорта "Молот", где прошли все матчи, обновили несколько командных помещений, хоккейную коробку и зрительские трибуны, заменили систему освещения арены, отремонтировали медицинский кабинет и гостевую раздевалку. Также была проведена огнезащитная обработка несущих металлических конструкций здания. За три дня соревнований было продано около 20 тыс. билетов.

Турнир четырех наций проходил по круговой системе: команды провели друг с другом по одному матчу.