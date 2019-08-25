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Футбол в России

"Торпедо" одержало пятую подряд победу в первенстве Олимп-ФНЛ

В воскресенье московский клуб обыграл "Енисей" со счетом 2:0

ТАСС, 25 августа. Столичное "Торпедо" обыграло красноярский "Енисей" в домашнем матче десятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Дублем в матче отметился Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минута). "Торпедо" одержало пятую победу подряд в Олимп-ФНЛ, в последний раз московский клуб не сумел выиграть 28 июля в матче против "Нижнего Новгорода" (1:2).

В турнирной таблице "Торпедо" занимает первую строчку, набрав 25 очков, "Енисей" идет на последней, 20-й строчке, в активе красноярской команды шесть очков. В следующем туре "Торпедо" в гостях сыграет с волгоградским "Ротором" 31 августа, "Енисей" в этот же день примет на своем поле "Чайку" из Ростовской области.

В другом матче игрового дня подмосковные "Химки" в гостях переиграли ярославский "Шинник" со счетом 1:0. Этот матч стал для подмосковной команды десятым кряду без поражений в текущем сезоне (7 побед, 3 ничьи), что является повторением рекорда тульского "Арсенала" сезона-2013/14.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "СКА-Хабаровск" - "Армавир" - 3:0;
  • "Чертаново" (Москва) - "Томь" (Томск) - 1:1;
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Краснодар-2" - 1:0;
  • "Мордовия" (Саранск) - "Нижний Новгород" - 0:1.
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