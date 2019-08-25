"Торпедо" одержало пятую подряд победу в первенстве Олимп-ФНЛ

ТАСС, 25 августа. Столичное "Торпедо" обыграло красноярский "Енисей" в домашнем матче десятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Дублем в матче отметился Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минута). "Торпедо" одержало пятую победу подряд в Олимп-ФНЛ, в последний раз московский клуб не сумел выиграть 28 июля в матче против "Нижнего Новгорода" (1:2).

В турнирной таблице "Торпедо" занимает первую строчку, набрав 25 очков, "Енисей" идет на последней, 20-й строчке, в активе красноярской команды шесть очков. В следующем туре "Торпедо" в гостях сыграет с волгоградским "Ротором" 31 августа, "Енисей" в этот же день примет на своем поле "Чайку" из Ростовской области.

В другом матче игрового дня подмосковные "Химки" в гостях переиграли ярославский "Шинник" со счетом 1:0. Этот матч стал для подмосковной команды десятым кряду без поражений в текущем сезоне (7 побед, 3 ничьи), что является повторением рекорда тульского "Арсенала" сезона-2013/14.

Результаты других матчей игрового дня: