Один из лидеров MotoGP попал в больницу после аварии на Гран-при Великобритании

ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Мотогонщик команды "Дукати" итальянец Андреа Довициозо попал в больницу после аварии во время гонки Гран-при Великобритании чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Об этом сообщил портал Motorsport.

Он упал в результате столкновения, после чего мотоцикл итальянца загорелся. Гонщик получил травму бедра, представители команды заявили, что у итальянца также кратковременная потеря памяти. Обследование не выявило серьезных травм, спортсмен будет выписан позднее в воскресенье.