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Автогонки

Один из лидеров MotoGP попал в больницу после аварии на Гран-при Великобритании

Андреа Довициозо упал в результате столкновения, после чего мотоцикл итальянца загорелся
Андреа Довициозо EPA-EFE/TIM KEETON
Описание
Андреа Довициозо
© EPA-EFE/TIM KEETON

ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Мотогонщик команды "Дукати" итальянец Андреа Довициозо попал в больницу после аварии во время гонки Гран-при Великобритании чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Об этом сообщил портал Motorsport.

Он упал в результате столкновения, после чего мотоцикл итальянца загорелся. Гонщик получил травму бедра, представители команды заявили, что у итальянца также кратковременная потеря памяти. Обследование не выявило серьезных травм, спортсмен будет выписан позднее в воскресенье.

Довициозо 33 года, он выступает в серии с 2008 года, 57 раз поднимался на подиум MotoGP, 14 раз выигрывал этапы серии. В нынешнем сезоне одержал две победы - на Гран-при в Катаре и Австрии, еще по два раза он занимал вторые и третьи места. В общем зачете MotoGP он занимает второе место, набрав 172 очка. Лидирует Марк Маркес ("Хонда"), который оторвался от итальянца на 78 очков.

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