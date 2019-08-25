Один из лидеров MotoGP попал в больницу после аварии на Гран-при Великобритании

ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Мотогонщик команды "Дукати" итальянец Андреа Довициозо попал в больницу после аварии во время гонки Гран-при Великобритании чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Об этом сообщил портал Motorsport.
Он упал в результате столкновения, после чего мотоцикл итальянца загорелся. Гонщик получил травму бедра, представители команды заявили, что у итальянца также кратковременная потеря памяти. Обследование не выявило серьезных травм, спортсмен будет выписан позднее в воскресенье.
#BritishGP— Mary Lehendakari (@delcentrobilbao) August 25, 2019
Fortísimo accidente de Quartararo y Dovizioso. pic.twitter.com/iH5WLLQ82G
Довициозо 33 года, он выступает в серии с 2008 года, 57 раз поднимался на подиум MotoGP, 14 раз выигрывал этапы серии. В нынешнем сезоне одержал две победы - на Гран-при в Катаре и Австрии, еще по два раза он занимал вторые и третьи места. В общем зачете MotoGP он занимает второе место, набрав 172 очка. Лидирует Марк Маркес ("Хонда"), который оторвался от итальянца на 78 очков.