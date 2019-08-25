Глава федерации отметил победу Дьяченко и Постригая на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов после завершения чемпионата мира в беседе с ТАСС особенно отметил победу Юрия Постригая и Александра Дьяченко в байдарке-двойке на дистанции 200 метров.

Олимпийские чемпионы 2012 года Постригай и Дьяченко не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Международная федерация каноэ (ICF) в июле 2016 года приняла решение отстранить от Игр нескольких российских спортсменов, в том числе Дьяченко, на основании доклада Ричарда Макларена. Отстранение было снято в марте 2017 года. На прошлом чемпионате мира спортсмены выступали в разных экипажах.

"Очень хочется отметить золотую медаль в байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Приятно, что наши олимпийские чемпионы 2012 года Юрий Постригай и Александр Дьяченко вернулись, и вернулись с очень хорошим результатом. Это их классическая дистанция, ее они ходят наиболее успешно", - отметил Архипов.

Российская команда заняла пятое место в общекомандном зачете завершившегося в Венгрии мирового первенства. Всего на счету российских байдарочников и каноистов две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда. Россияне завоевали олимпийские лицензии в пяти видах программы.

"Ценно серебро каноистки Ксении Курач на дистанции 500 метров, хотя в прошлом году она была чемпионкой. Но и серебро - очень хороший результат, она подтвердила свой высокий уровень, - добавил собеседник ТАСС. - Мужская четверка заняла место на грани медали, будем работать над этим. В соревнованиях одиночек нужно будет поработать над лицензиями, потому что не получилось завоевать, но постараемся добрать на европейской квалификации".

"Что касается серебра Олеси Ромасенко, она уже третий год подряд занимает второе место на чемпионатах мира. Сейчас очень высокая конкуренция в соревнованиях каноисток. В прошлом году ее обошла канадка, а сейчас сюрприз нам преподнесла американская спортсменка", - отметил Архипов.