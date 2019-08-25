Футболисты юношеской сборной России заняли последнее место на Мемориале Валентина Иванова

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 16 лет сыграла вничью с командой Узбекистана со счетом 0:0 в третьем матче Мемориала Валентина Иванова "Звездный путь". Встреча прошла в Москве на "Арене-Чертаново".

На 31-й минуте футболист сборной Узбекистана Алишер Хайруллаев не сумел реализовать пенальти.

В турнире также приняли участие сборные Турции и Сербии, в очном матче сильнее оказались турецкие футболисты (1:0). Футболисты играли два тайма по 40 минут, турнир прошел по круговой системе. По итогам турнира российская сборная набрала одно очко и заняла последнее место, первое место с девятью очками заняла команда Турции, на втором месте сборная Узбекистана (4), третьими стали сербы (3).

Первый розыгрыш турнира "Звездный путь" состоялся в 1996 году в Пскове, на тех соревнованиях выступили четыре сборные - России, Белоруссии, Грузии и Литвы. С 2012 года, по решению Российского футбольного союза, соревнования проводятся в память отечественного футболиста и тренера Валентина Иванова.

Иванов выступал на позиции нападающего, всю карьеру с 1952 по 1966 год провел в московском "Торпедо", в составе которого дважды стал чемпионом СССР (1960, 1965), трижды серебряным и один раз бронзовым призером национального чемпионата, также на его счету одна победа в Кубке СССР (1960). После завершения карьеры в 1967 году стал помощником главного тренера "Торпедо", а затем и возглавил команду, а осенью 1976 года привел ее к победе в чемпионате СССР. Команда также четыре раза стала бронзовым призером национального чемпионата и трехкратным обладателем Кубка СССР. Тренерскую карьеру завершил в 2004 году.

В сборной СССР Иванов провел 59 матчей и забил 26 мячей, в составе команды выиграл золотые медали Олимпийских игр 1956 года, в 1960 году стал чемпионом Европы, а в 1964-м - серебряным призером. Иванов участвовал в чемпионатах мира 1968 и 1962 года. На чемпионате мира - 1962 в Чили Иванов провел четыре матча и забил четыре мяча, поделив звание лучшего бомбардира первенства с бразильцами Вавой и Гарринчей, югославом Драженом Ерковичем, чилийцем Леонелем Санчесом и венгром Флорианом Альбертом. Иванов скончался 8 ноября 2011 года в возрасте 76 лет.