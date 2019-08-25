Лицензии и громкое возвращение. Россияне стали пятыми на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

По словам главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова, на турнире в Венгрии спортсмены были сосредоточены на олимпийских лицензиях. "Лицензии были приоритетом, но медальные горизонты, конечно, никто не исключает. Ребята всегда борются за высокие места, но значит, такая готовность на данный момент. Хотелось бы больше золотых медалей, но хорошо, что есть две, а еще есть три серебряные и бронзовая награды", - отметил собеседник ТАСС.

ТАСС, 25 августа. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ заняла пятое место в общекомандном зачете чемпионата мира, который завершился в венгерском Сегеде в воскресенье. На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды, 12 спортсменов сумели завоевать лицензии для выступления на Олимпийских играх в Токио.

Лицензии на Олимпийские игры разыгрывали в 12 видах программы: в соревнованиях мужских байдарок-одиночек (200 и 1000 м), байдарок-двоек (1000 м), байдарок-четверок (500 м), каноэ-одиночек (1000 м) и каноэ-двоек (1000 м), а также в женских байдарке-одиночке (200 и 500 м), байдарке-двойке (500 м), байдарке-четверки (500 м), каноэ-одиночке (200 м) и каноэ-двойке (500 м). Всего сборная России завоевала пять олимпийских лицензий: на дистанции 1000 м в байдарках-одиночках и 500 м в байдарках-четверках среди мужчин, на дистанции 1000 м в каноэ-двойках у мужчин, в байдарках-четверках на дистанции 500 м у женщин, а также в каноэ-двойках на дистанции 200 м среди женщин. Следующей попыткой отобраться на Игры в Токио для россиян станет европейский квалификационный турнир, который пройдет 15-17 мая 2020 года в Великобритании.

Лицензии не являются именными. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три - в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек.

Возвращение Постригая и Дьяченко

Всего на турнире было разыграны медали в 18 неолимпийских и 12 олимпийских видах программы. Первое место в медальном зачете заняла команда Белоруссии (6-4-4), второй стала сборная Германии (6-4-1), третьей - команда Венгрии (5-4-3). Сборная России на соревнованиях в Сегеде не смогла повторить достижение двух прошлых чемпионатов мира, тогда российские байдарочники и каноисты становились третьими в общекомандном зачете.

Первый день чемпионата мира в Сегеде получился для россиян богатым на медали - они завоевали две серебряные и одну бронзовую награды, но все эти успехи были достигнуты в неолимпийских видах. Первую медаль в копилку сборной России принесла Ксения Курач, которая выиграла серебро в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м. В тот же день Максим Спесивцев завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 м в гребле на байдарках-одиночках.

Третьей наградой дня стала серебряная медаль в гребле на байдарках-четверках на дистанции 1000 м. Василий Погребан, Алексей Востриков, Олег Синявин и Игорь Калашников преодолели дистанцию за 2 минуты 49,78 секунды, уступив только немецким спортсменам (2.48,79).

Во второй медальный день российские гребцы завоевали одну награду, зато в олимпийском виде. Олеся Ромасенко стала второй в одиночных соревнованиях в каноэ на 200 метров и отобралась на Олимпийские игры в Токио. Для 29-летней россиянки эта серебряная награда стала пятой на мировых первенствах.

Первую для российской сборной золотую медаль чемпионата мира 2019 года каноисты смогли завоевать только в последний соревновательный день. Олимпийские чемпионы 2012 года Александр Дьяченко и Юрий Постригай стали первыми на дистанции 200 м в гребле на байдарках-двойках. Спортсмены второй раз в карьере завоевали золотые медали чемпионата мира, ранее они становились лучшими на той же дистанции на турнире 2013 года. На прошлом чемпионате мира Дьяченко и Постригай выступали в разных экипажах, но, видимо, решение снова объединиться оказалось верным.

Успех олимпийских чемпионов поддержал экипаж мужской байдарки-четверки на неолимпийской дистанции 500 метров. Иван Штыль, Павел Петров, Михаил Павлов и Виктор Мелантьев принесли в копилку национальной команды второе золото мирового первенства.