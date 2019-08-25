Армейцы снова в игре. ЦСКА одержал разгромную победу над "Ахматом" в матче РПЛ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА дома со счетом 3:0 разгромили грозненский "Ахмат" в игре седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, который прошел на "ВЭБ-Арене", посетили 18508 зрителей.

Перед матчем стало известно, что полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков не сможет помочь своей команде. Футболист почувствовал боли в задней мышце бедра, из-за чего тренерский штаб решил не включать его в заявку на матч. Кроме того, продолжает восстановление от травмы форвард Раванелли, а капитан "Ахмата" защитник Ризван Уциев пропустил игру с ЦСКА из-за дисквалификации.

У ЦСКА также хватало кадровых проблем. Из-за различных повреждений в воскресном матче армейцам не смогли помочь полузащитники Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Дмитрий Ефремов и защитник Георгий Щенников. Впервые в нынешнем сезоне в основном составе появился полузащитник Яка Бийол.

Первый символический удар по мячу в матче нанесла вдова бывшего голкипера ЦСКА Сергея Перхуна Юлия. 18 августа 2001 года в матче против махачкалинского "Анжи" в одном из игровых эпизодов он столкнулся с форвардом соперника Будуном Будуновым и получил тяжелые повреждения головы. Спустя 10 дней Перхун скончался в возрасте 23 лет от отека мозга.

Тайм имени Фернандеса

Игроки ЦСКА начали встречу без раскачки. "Ахмат" пытался "задушить" фланговую игру москвичей. Особое внимание гости уделили подключениям Марио Фернандеса по правому краю, однако план "Ахмата" иногда давал сбои. На пятой минуте Фернандес оторвался от опекуна и выполнил точную подачу в штрафную на Константина Кучаева, но дебютант Лечи Садулаев помешал ему пробить.

После стартового навала ЦСКА перешел на длинные передачи из глубины. При этом "Ахмат", почувствовав перемену в игровой модели соперника, отодвинул игру от своих ворот и смог провести несколько ответных атак. В одной из них повреждение получил защитник армейцев Кирилл Набабкин. Вместо него на 17-й минуте встречи на поле вышел Звонимир Шарлия.

Обычно вынужденные замены негативно сказываются на игре команд, но ЦСКА после ухода Набабкина смог повысить темп. Армейцы перешли на атаку большими силами, однако защитники "Ахмата" действовали организованно и справлялись с угрозами. На 21-й минуте Влашич получил возможность нанести дальний удар, который пришелся мимо ворот.

Гости, впрочем, мало чем уступали ЦСКА. Подопечные Рашида Рахимова грамотно использовали прессинг и убегали в контратаки. На 27-й минуте Исмаэл красиво отпасовал пяткой в одно касание на ход Бернарду Берише. Если бы он смог обработать передачу, Игорю Акинфееву пришлось бы выручать команду при выходе один на один.

Под занавес первого тайма команды стали играть в открытый футбол. Ничейный счет по итогам первой 45-минутки казался логичным исходом, однако на 43-й минуте ЦСКА все же смог открыть счет. На левой бровке Кучаев, находясь под опекой защитника, смог отпасовать вразрез на Бийола. Полузащитник хозяев нашел передачей Фернандеса, который точным ударом не оставил шансов Виталию Гудиеву.

Страсти на поле

Гол "в раздевалку" вынудил "Ахмат" раскрыться и пойти вперед с первых минут второго тайма. На 48-й минуте грозненцы получили шанс сравнять счет. В контратаке Бериша сделал точную передачу на Олега Иванова, который пробил низом. От верного гола ЦСКА спас Фернандес, выбивший мяч из пустых ворот.

Спустя некоторое время хозяева стали пользоваться появившимися свободными зонами в обороне соперника. В одном из эпизодов Федор Чалов, пребывавший в тени в первом тайме, красиво прокинул мяч защитнику между ногами и ворвался в штрафную, но сохранить мяч не сумел, а затем Ильзат Ахметов решился на удар издали, с которым Гудиев справился с трудом.

На 59-й минуте встречи футболист "Ахмата" Одисе Роши в штрафной соперника обыграл защитника хозяев Игоря Дивеева, после чего схлопотал от него по ногам. Главный арбитр встречи Василий Казарцев не стал назначать пенальти, и это решение игроки гостей встретили крайне неодобрительно. "У нас был голевой момент, мы его не реализовали, в ворота ЦСКА должны были поставить стопроцентный пенальти", - сказал журналистам после матча полузащитник "Ахмата" Антон Швец.

Через две минуты Вилькер Анхель не совладал с эмоциями и грубо нарушил правила на Чалове, из-за чего на поле произошла небольшая потасовка. Остановка матча, вызванная необходимостью успокоить игроков, пошла хозяевам на пользу, через несколько минут они удвоили счет - Чалов головой замкнул передачу с углового от Ивана Облякова. Второй гол деморализовал грозненцев, гости стали допускать слишком много потерь. "Второй гол надломил "Ахмат" психологически, после того, как получили третий гол, стали играть авантюрно", - сказал Рахимов после матча.

На 73-й минуте ЦСКА довел счет до крупного. Гости неудачно сделали искусственный оффсайд. В результате Чалов и Влашич выбежали вдвоем на голкипера "Ахмата", последний не промахнулся по пустым воротам.

"Могли забить больше"

ЦСКА сумел реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в принципиальном матче шестого тура от московского "Спартака" (1:2) и вернулся в зону еврокубков. Армейцы с 13 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. "Ахмат" с 7 очками располагается на 12-м месте.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда смогла добиться успеха благодаря постоянной заряженности на ворота соперника. "Важно то, что после счета 1:0 мы не сели в оборону. Вместо этого пробовали забить еще и не играли на удержание", - сказал он.

Обляков отметил, что ЦСКА мог забить "Ахмату" и больше трех голов. "Мы хорошо играли, победили сегодня заслуженно, - сказал он. - У нас сегодня была хорошая реализация, хотя она страдала в прошлых матчах, но все равно могли забить больше. Мы не загадываем, что будет в дальнейшем, просто будем тренироваться и двигаться дальше".

В следующем туре "Ахмат" примет "Тамбов" 31 августа, ЦСКА днем позже на выезде сыграет против тульского "Арсенала".