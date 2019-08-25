Бывший футболист "Спартака" Самедов определится с местом работы в ближайшее время

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Бывший полузащитник "Спартака", "Крыльев Советов" и сборной России по футболу Александр Самедов намерен в ближайшее время определиться с местом работы. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

Самедов отыграл за "Крылья Советов" половину сезона-2018/19, после чего завершил карьеру футболиста.

"Куда идти, я пока не определился. Хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьей, детьми, никуда не тороплюсь. В любом случае уже надо начать этим заниматься - наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером", - сказал 35-летний Самедов.

В начале августа портал Metaratings.ru сообщил, что Самедов ведет переговоры с клубом первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги "Олимп" из Химок о работе на посту генерального директора. Самедов опроверг эту информацию: "Там просто есть дружеские отношения, в каких-то вопросах я помогаю, не более того".

В составе "Спартака" Самедов стал чемпионом и обладателем Суперкубка России (2017), также он является четырехкратным обладателем Кубка России - трижды в составе "Локомотива" (2007, 2015, 2017) и один раз в составе "Спартака" (2003). В составе сборной России стал четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.