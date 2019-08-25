Драчев считает успешным выступление российских биатлонистов на летнем ЧМ

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает успешным выступление российской команды на завершившемся в Белоруссии летнем чемпионате мира. Об этом он рассказал ТАСС после окончания турнира в Минске.

Российская команда на чемпионате мира по летнему биатлону завоевала 12 медалей - две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых - и заняла третье место в медальном зачете. Первое поделили сборные Китая и Белоруссии (3-1-0). С 23 по 25 августа медали на турнире разыгрывались среди взрослых и юниоров в суперспринте, спринте и гонке преследования.

"В каждой гонке у нас был шанс на победу, только в одной наших спортсменов не оказалось на пьедестале. Выступление считаю достойным. Особенно, если учитывать, что специальной подготовки к турниру не было - на соревнования по итогам отбора поехала команда, лишь частично составленная из основного состава сборной", - сказал Драчев.

"Так что выступление считаю успешным", - отметил он.

Заключительную медаль российской команды на турнире - серебряную в гонке преследования - завоевала Татьяна Воронина, которая попала на чемпионат мира благодаря успешному выступлению на отборочных соревнованиях. "Хорошо, что есть такие спортсменки. Будем смотреть, как она дальше будет выступать", - заметил глава федерации.

Зимний сезон начнется в конце ноября.