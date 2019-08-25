СБР направил биатлонистам приглашения на заседание правления для обсуждения контрактов

МИНСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) направил спортсменам сборной страны официальные приглашения принять участие в заседании правления, на котором будут обсуждаться условия контрактов с организацией. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев по окончании летнего чемпионата мира по биатлону в Раубичах (Белоруссия).

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписывать контракт с СБР, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали соглашения.

"Мы разослали приглашения всем биатлонистам, которые хотели бы обсудить условия контракта, в том числе и Логинову. Посмотрим, приедут они или нет, пойдут ли они на диалог. Если им это не надо, то будем делать определенные выводы", - сказал Драчев.

Заседание правления СБР пройдет 27 августа в Москве.