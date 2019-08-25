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Футбол в России

"Ростов" обыграл "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1, победный гол на 87-й минуте забил Александр Саплинов
Футболисты "Ростова" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболисты "Ростова"
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встречу, прошедшую на стадионе "Ростов-Арена", посетил 35 031 зритель.

Голами в составе хозяев поля отметились Элдор Шомуродов (29-я минута) и Александр Саплинов (87). У гостей забил Евгений Марков (15). Во встрече повреждение получил полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин, которого на 44-й минуте заменил Хвича Кварацхелия.

"Ростов" и "Рубин" провели 31 матч в чемпионатах России, команда из Ростова-на-Дону одержала девятую победу, в 10 матчах была зафиксирована ничья, еще 12 встреч выиграл казанский клуб.

В турнирной таблице "Ростов" поднялся на третье место (14 очков), "Рубин" идет седьмым (10). В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с московским "Локомотивом" 31 августа. "Рубин" в тот же день проведет домашний матч против "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар742111-514
2Спартак742110-714
3Ростов742112-1014
4Локомотив742112-614
5Зенит74219-314
6ЦСКА74128-513
7Рубин73135-510
8Арсенал63128-710
9Уфа73139-810
10Динамо72236-68
11Урал62139-137
12Ахмат72144-117
13Крылья Советов720510-116
14Тамбов71156-114
15Сочи60331-73
16Оренбург60246-112
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