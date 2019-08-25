"Ростов" обыграл "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встречу, прошедшую на стадионе "Ростов-Арена", посетил 35 031 зритель.
Голами в составе хозяев поля отметились Элдор Шомуродов (29-я минута) и Александр Саплинов (87). У гостей забил Евгений Марков (15). Во встрече повреждение получил полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин, которого на 44-й минуте заменил Хвича Кварацхелия.
"Ростов" и "Рубин" провели 31 матч в чемпионатах России, команда из Ростова-на-Дону одержала девятую победу, в 10 матчах была зафиксирована ничья, еще 12 встреч выиграл казанский клуб.
В турнирной таблице "Ростов" поднялся на третье место (14 очков), "Рубин" идет седьмым (10). В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с московским "Локомотивом" 31 августа. "Рубин" в тот же день проведет домашний матч против "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|2
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|3
|Ростов
|7
|4
|2
|1
|12-10
|14
|4
|Локомотив
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|5
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|6
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|8-5
|13
|7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|5-5
|10
|8
|Арсенал
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|9
|Уфа
|7
|3
|1
|3
|9-8
|10
|10
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|6-6
|8
|11
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|12
|Ахмат
|7
|2
|1
|4
|4-11
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|2
|0
|5
|10-11
|6
|14
|Тамбов
|7
|1
|1
|5
|6-11
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2