Детская команда "Локомотива" стала второй на футбольном турнире UTLC Cup

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" (игроки не старше 14 лет) занял второе место на турнире UTLC Cup, который проводился в Москве.

В финале "Локомотив" уступил испанской "Барселоне" в серии пенальти (5:6, 1:1 - в основное время). Третье место занял японский клуб "Иокогама Маринос", который оказался сильнее итальянского "Интера" (2:2, 5:3 - по пенальти).

Всего в турнире принимало участие 10 команд: "Локомотив", "Интер"," Барселона", "Иокогама", "Лион" (Франция), минское "Динамо", "Чжэцзян Гринтаун" (Китай), дортмундская "Боруссия" (Германия), ЦСКА (Россия) и "Астана" (Казахстан). Команды были поделены на две группы. По итогам группового этапа определились полуфиналисты. В прошлом году турнир выиграла чешская "Спарта".

UTLC Cup учрежден акционерным обществом "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразии. Официальным партнером выступил РЖД.