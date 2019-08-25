ХК "Локо" досрочно вышел в плей-офф Кубка мира среди молодежных команд

ТАСС, 25 августа. Ярославский клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Локо" обыграл швейцарский "Давос" со счетом 4:0 во втором матче Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча прошла в Сочи на ледовой арене "Шайба".

В составе "Локо" шайбы забросили Данила Дяденькин (11-я минута), Егор Мамин (23), Даниил Гутик (43) и Александр Дарьин (59). В другом матче группы А канадская "Альберта" обыграла шведский "Модо" со счетом 5:4.

В заключительном матче "Локо" сыграет против "Модо", "Давос" встретится с "Альбертой". Россияне досрочно вышли в плей-офф турнира, занимая первое место и имея в активе шесть очков. На втором месте идет "Альберта" (3), далее идут "Модо" (2) и "Давос" (1).

В группе B выступают сборная Североамериканской хоккейной лиги (NAHL), а также чешский "Оцеларжи", финский "Кярпят" и австрийский "Ред Булл".

Кубок мира среди молодежных команд проводится в два этапа. На групповой стадии восемь команд, разделенные на две группы, играют по круговой системе. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, разыграют медали турнира, другие поборются за места с пятого по восьмое.

Кубок мира по хоккею среди молодежных команд - ежегодный турнир, который объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. Текущий турнир - девятый по счету, он продлится до 31 августа. Шесть раз в соревнованиях побеждали российские клубы, по разу - команды из Швеции и Канады. "Локо" является действующем победителем турнира.