Кононову понравилась игра "Спартака" в матче РПЛ с "Крыльями Советов"

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" в матче с "Крыльями Советов" показывали качественный футбол с первой до последней минуты. Об этом на пресс-конференции после игры заявил главный тренер красно-белых Олег Кононов.

В воскресенье "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в Самаре, решающий гол был забит в компенсированное время. В предыдущей игре красно-белые уступили на выезде португальской "Браге" (0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Настроение было не из лучших после игры с "Брагой". Но сегодня ребята порадовали своей игрой с первой до последней минуты. Понимаю состояние "Крыльев", для которых трагедия - пропустить в дополнительное время", - сказал Кононов.

В игре было показано семь предупреждений. "Семь желтых карточек обусловлены тем, что судья выбрал стиль все пресекать. С другой стороны, мы были излишне импульсивны в отборе", - отметил он.

Кононов похвалил вышедшего в основном составе полузащитника Наиля Умярова. "Он сыграл хорошо, как и в Браге, когда вышел на замену. Наш молодой ветеран [Джано] Ананидзе пошутил в интервью, что у молодых не горят глаза. Умяров предан футболу, и слова Джано, думаю, его подхлестнули", - сказал тренер.

В следующем туре красно-белые сыграют дома против петербургского "Зенита" 1 сентября. Ответный матч с "Брагой" состоится в Москве 29 августа.