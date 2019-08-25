"Динамо" стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ЦСКА обыграл столичное "Динамо" со счетом 2:1 в матче третьего тура предсезонного турнира Кубок мэра Москвы. Соревнование завершилось в воскресенье во дворце спорта "Мегаспорт".

В составе ЦСКА шайбы забросили Артем Чмыхов (27-я минута) и Иржи Секач (47), в составе "Динамо" гол на счету Ивана Игумнова (24).

По итогам турнира ЦСКА, подмосковный "Витязь" и "Динамо" набрали по четыре очка, однако победу одержало "Динамо" за счет лучшей разницы заброшенных шайб - +5. "Спартак" занял последнее, четвертое место, впервые в истории турнира не сумев набрать ни одного очка.

Кубок мэра является традиционным предсезонным турниром, он проводился в 12-й раз, первый розыгрыш трофея прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и подмосковный "Витязь". "Динамо" выигрывало трофей шесть раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза - "Спартак". Самый результативный матч на Кубке мэра состоялся в 2009 году: "Спартак" обыграл московские "Крылья Советов" со счетом 13:6.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом", "Динамо" дома сыграет с нижегородским "Торпедо" 2 сентября.