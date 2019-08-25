ФК "Спартак" рассчитывает купить еще одного игрока до закрытия трансферного окна

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" рассчитывает подписать контракт с еще одним игроком до закрытия трансферного окна в чемпионате России. Об этом на пресс-конференции после матча с "Крыльями Советов" рассказал в воскресенье главный тренер красно-белых Олег Кононов.

"Спартак" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1 в гостях в матче седьмого тура чемпионата России. Трансферное окно закроется 2 сентября. Ранее "Спартак" усилили, в частности, чемпион мира 2014 года немец Андре Шюррле, голландец Гус Тил, швед Джордан Ларссон. Ларссон и Тил стали авторами голов в ворота "Крыльев Советов", забив первые мячи в составе "Спартака" в чемпионате России.

"Есть финансовый fair play, и клуб его соблюдает. У нас есть один кандидат на усиление. Посмотрим, получится ли взять его до конца трансферного окна", - сказал Кононов.

По словам тренера, Шюррле, забивший два гола в матчах премьер-лиги и Лиги Европы, получает удовольствие от игры в России. "Шюррле показывает игру высокого уровня, знает, где открыться. Он может играть и нападающим, и под нападающими, слева и справа. Он много прошел в своей карьере, ему нравятся русские люди - это немаловажно", - отметил тренер.

"Спартак" сыграет дома с португальской "Брагой" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 29 августа. В первом матче красно-белые проиграли со счетом 0:1.