Божович считает, что "Крылья Советов" заслуживали набрать очки в матче со "Спартаком"

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович считает, что его команда своей игрой заслуживала минимум ничейного результата в матче со "Спартаком". Об этом он рассказал журналистам в воскресенье после матча на стадионе "Самара-Арена".

Встреча седьмого тура чемпионата России завершилась победой гостей со счетом 2:1. "Крылья Советов" вели в счете, "Спартак" забил победный мяч в компенсированное время.

"Спартак" владел инициативой, мы пытались что-то сделать на контратаках. Пропустили один необязательный гол, а затем и второй. Считаю, что заслужили очко", - сказал Божович.

В матче с "Локомотивом" (1:2) в четвертом туре 3 августа "Крылья" также пропустили гол в концовке матча, но Божович не считает, что следует проводить параллели, поскольку "Спартак" играл значительно лучше "Крыльев".

"Крылья Советов" идут на 13-м месте в таблице. В восьмом туре команда примет московское "Динамо" 30 августа.