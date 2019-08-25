"Крылья Советов" не продадут лучшего бомбардира РПЛ Соболева этим летом

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футбольный клуб "Крылья Советов" не собирается продавать в текущее трансферное окно своего нападающего Александра Соболева. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

22-летний форвард идет на первом месте в гонке бомбардиров чемпионата России с шестью мячами. Последний гол он забил в ворота "Спартака" (1:2) в матче седьмого тура в воскресенье.

"Соболева мы продавать не собираемся в летнее трансферное окно", - сказал Шашков.

"Крылья Советов" проиграли "Спартаку", пропустив мяч в добавленное время. "Обидное поражение, которое мы абсолютно не заслужили", - подчеркнул гендиректор.

В следующем туре "Крылья Советов" 30 августа примут столичное "Динамо".