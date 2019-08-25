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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Миллер победила на турнире в Испании в беге на 400 м с личным рекордом

19-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 51 секунду

ТАСС, 25 августа. Российская легкоатлетка Полина Миллер заняла первое месте в беге на 400 м на международном турнире в Испании. Соревнования проходят в Мадриде.

19-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 51 секунду, что стало для нее личным рекордом. Второе месте заняла американка Джэйди Стептер (51,18), третьей стала киприотка Елени Артимата (51,34).

Миллер является чемпионкой Европы среди юниорок, также на ее счету победа в чемпионате России и две серебряные и одна бронзовая медали национального чемпионата.

Турнир в Мадриде завершится позднее в воскресенье.

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