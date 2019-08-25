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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболистки победили команду Швейцарии во втором матче чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 3-0
Волейболистки сборной России EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Волейболистки сборной России
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 25 августа. Женская сборная России обыграла команду Швейцарии во втором матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Братиславе.

Игра завершилась со счетом 3-0 (28:26, 25:19, 25:9) в пользу россиянок. В другом матче группы D сборная Испании победила команду Белоруссии (3-1). В следующем матче 26 августа российские волейболистки встретятся со сборной Германии.

В таблице группы сборные России, Германии и Словакии набрали по 6 очков, далее идут команды Испании (3), Белоруссии и Швейцарии (по 0).

Чемпионат Европы проходит в четырех городах - Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи (Польша). Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз (последний - в 2015 году), трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.

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