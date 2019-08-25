Египетские шахматисты победили в смешанном турнире по рапиду на Африканских играх

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 25 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Сборная Египта по шахматам в воскресенье одержала победу в смешанных командных соревнованиях по рапиду. Турнир в марокканском городе Касабланка организован под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) и проводится в рамках XII Африканских игр.

Египтяне одержали восемь побед при одной ничьей - с командой Зимбабве.

Серебряные медали достались шахматистам из Алжира. Третье место заняли игроки из Зимбабве. На четвертом и пятом местах расположились соответственно команды Нигерии и Ботсваны. Марокканцы финишировали на седьмой позиции.

Победа египтян, имеющих наивысший шахматный рейтинг на континенте, предсказывалась большинством специалистов.

С 26 по 28 августа в отеле "Гран Могадор" в Касабланке запланированы индивидуальные соревнования по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

Игры во имя объединения

XII Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых - легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

I Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.