Итальянские волейболистки победили команду Украины на чемпионате Европы

ТАСС, 25 августа. Женская сборная Италии обыграла команду Украины во втором матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Турнир проходит в четырех городах Словакии, Турции, Венгрии и Польши.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:16, 25:18, 25:10) в пользу итальянских спортсменок. В другом матче группы В, встречи которой проходят в польской Лодзи, португальская сборная уступила команде Словении (0-3). В группе А, матчи которой проходят в Анкаре, команда Греции обыграла финскую сборную (3-1), а сборная Сербии была сильнее команды Болгарии (3-1).

В группе С (Будапешт) румынские волейболистки обыграли сборную Эстонии (3-1), а голландки переиграли азербайджанок (3-0).

Ранее в воскресенье сборная России обыграла команду Швейцарии (3-0). В следующем матче 26 августа российские волейболистки встретятся со сборной Германии.

Чемпионат Европы проходит в четырех городах - Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи. Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.