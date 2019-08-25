"Арсенал" впервые обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу

ТАСС, 25 августа. Тульский "Арсенал" обыграл "Оренбург" в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Александр Ломовицкий (23-я минута) и Евгений Луценко (70), у "Оренбурга" гол на счету Джордже Деспотовича (52). Ломовицкий, перешедший в "Арсенал" в аренду из столичного "Спартака", забил первый гол в чемпионатах России. Он был признан лучшим игроком матча.
"Оренбург" не может победить уже седьмой матч подряд, подопечные Владимира Федотова потерпели пятое поражение в турнире, еще два матча завершились вничью. Команды провели пятый очный матч в рамках чемпионата России, "Арсенал" впервые одержал победу, один раз выиграл "Оренбург", еще три матча завершились вничью.
В турнирной таблице чемпионата России тульский клуб идет на седьмом месте, набрав 13 очков, "Оренбург" замыкает таблицу, набрав два очка. В следующем туре "Арсенал" сыграет дома с ЦСКА 1 сентября, оренбургский клуб днем ранее в гостях встретится с "Уфой".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|2
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|3
|Ростов
|7
|4
|2
|1
|12-10
|14
|4
|Локомотив
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|5
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|6
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|8-5
|13
|7
|Арсенал
|7
|4
|1
|2
|8-7
|13
|8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|5-5
|10
|9
|Уфа
|7
|3
|1
|3
|9-8
|10
|10
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|6-6
|8
|11
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|12
|Ахмат
|7
|2
|1
|4
|4-11
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|2
|0
|5
|10-11
|6
|14
|Тамбов
|7
|1
|1
|5
|6-11
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|7
|0
|2
|5
|6-11
|2