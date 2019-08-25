"Арсенал" впервые обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу

ТАСС, 25 августа. Тульский "Арсенал" обыграл "Оренбург" в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Александр Ломовицкий (23-я минута) и Евгений Луценко (70), у "Оренбурга" гол на счету Джордже Деспотовича (52). Ломовицкий, перешедший в "Арсенал" в аренду из столичного "Спартака", забил первый гол в чемпионатах России. Он был признан лучшим игроком матча.

"Оренбург" не может победить уже седьмой матч подряд, подопечные Владимира Федотова потерпели пятое поражение в турнире, еще два матча завершились вничью. Команды провели пятый очный матч в рамках чемпионата России, "Арсенал" впервые одержал победу, один раз выиграл "Оренбург", еще три матча завершились вничью.

В турнирной таблице чемпионата России тульский клуб идет на седьмом месте, набрав 13 очков, "Оренбург" замыкает таблицу, набрав два очка. В следующем туре "Арсенал" сыграет дома с ЦСКА 1 сентября, оренбургский клуб днем ранее в гостях встретится с "Уфой".