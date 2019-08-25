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Футбол в России

"Арсенал" впервые обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 25 августа. Тульский "Арсенал" обыграл "Оренбург" в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Александр Ломовицкий (23-я минута) и Евгений Луценко (70), у "Оренбурга" гол на счету Джордже Деспотовича (52). Ломовицкий, перешедший в "Арсенал" в аренду из столичного "Спартака", забил первый гол в чемпионатах России. Он был признан лучшим игроком матча.

"Оренбург" не может победить уже седьмой матч подряд, подопечные Владимира Федотова потерпели пятое поражение в турнире, еще два матча завершились вничью. Команды провели пятый очный матч в рамках чемпионата России, "Арсенал" впервые одержал победу, один раз выиграл "Оренбург", еще три матча завершились вничью.

В турнирной таблице чемпионата России тульский клуб идет на седьмом месте, набрав 13 очков, "Оренбург" замыкает таблицу, набрав два очка. В следующем туре "Арсенал" сыграет дома с ЦСКА 1 сентября, оренбургский клуб днем ранее в гостях встретится с "Уфой".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар742111-514
2Спартак742110-714
3Ростов742112-1014
4Локомотив742112-614
5Зенит74219-314
6ЦСКА74128-513
7Арсенал74128-713
8Рубин73135-510
9Уфа73139-810
10Динамо72236-68
11Урал62139-137
12Ахмат72144-117
13Крылья Советов720510-116
14Тамбов71156-114
15Сочи60331-73
16Оренбург70256-112
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