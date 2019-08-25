Эксперт: египтяне заслуженно победили в соревнованиях по рапиду в миксте в Касабланке

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 25 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Египетские шахматисты ожидаемо и заслуженно победили в смешанных командных соревнованиях по рапиду, которые прошли в марокканском городе Касабланка под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) в рамках XII Африканских игр. Такую точку зрения выразил в воскресенье в беседе с ТАСС директор по международным связям Международной шахматной федерации (FIDE) международный гроссмейстер из Катара Мухаммед аль-Мудахка.

"Победа Египта в смешанных командных соревнованиях по рапиду была ожидаемой и вполне заслуженна. Это сильнейшая сборная на нынешнем турнире, с высочайшим рейтингом, - отметил собеседник агентства. - Алжир завоевал серебро, и это тоже было ожидаемо".

"При этом настоящий сюрприз преподнесла команда из Зимбабве, которая сумела выиграть бронзовые медали. Зимбабвийские шахматисты обошли в итоговой таблице, в частности, Марокко и Тунис - команды с более высоким рейтингом", - поделился мнением аль-Мудахка.

Египтяне на турнире одержали восемь побед при одной ничьей - с командой Зимбабве.

С 26 по 28 августа в отеле "Гран Могадор" в Касабланке запланированы индивидуальные соревнования по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

Игры во имя объединения

XII Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

I Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.