Карякин и Непомнящий одержали победы в восьмом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 26 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в восьмом туре Кубка Синкфилда. Турнир проходит в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

Также победу одержал россиянин Ян Непомнящий, обыгравший белыми Левона Ароняна из Армении.

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем. Также вничью завершились партии Фабиано Каруана (США) - Вишванатан Ананд (Индия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Аниш Гири (Нидерланды), Хикару Накамура (США) - Уэсли Со (США) .

В турнирной таблице Каруана, Дин Лижэнь, Непомнящий, Ананд и Карякин набрали по 4,5 очка, Карлсен, Со и Мамедьяров - по 4, Гири, Вашье-Лаграв, Накамура - по 3,5, Аронян - 3. В девятом туре Непомнящий сыграет с Со, Карякин встретится с Гири.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени - классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс.

Соревнования завершатся 29 августа.