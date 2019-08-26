Российский теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 26 августа. Россиянин Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) . Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

19 августа Медведев одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо), до этого он доходил до финалов турниров в Монреале и Вашингтоне. Это позволило ему на прошлой неделе подняться на пятое место в рейтинге ATP.

Другой россиянин Карен Хачанов остался на девятой позиции. Андрей Рублев поднялся с 47-го места на 43-е.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.

В понедельник стартует Открытый чемпионат США - четвертый и заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема. Медведев, который получил пятый посев, в первом круге сыграет с индийцем Пранджнешем Гуннесвараном, Хачанов (9) встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом (8).

Рейтинг АТР от 26 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11685 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4925;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 4125;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4005;

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4005;

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) - 3455;

9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2890;

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...

43 (47). Андрей Рублев (Россия) - 1031.