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Футбол в России

СМИ: "Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Ренна" Гренье

Подробности возможной сделки не сообщаются

ТАСС, 26 августа. Российский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника французского "Ренна" Клемана Гренье. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Foot Mercato.

Отмечается, что представитель "Зенита" просматривал 28-летнего игрока на матче третьего тура чемпионата Франции, в котором "Ренн" обыграл "Страсбур" со счетом 2:0. Гренье отметился забитым мячом.

Гренье выступает за "Ренн" с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду 48 матчей в различных турнирах, в которых отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами.

"Зенит" после семи туров чемпионата России входит в группу лидеров, набрав 14 очков, столько же в активе у "Краснодара", "Спартака", "Ростова" и "Локомотива".

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