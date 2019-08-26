Белорусская федерация биатлона не рассматривает вариант приглашения россиянки Якушовой

МИНСК, 26 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Белорусская федерация биатлона не рассматривает вариант приглашения в сборную страны россиянки Ольги Якушовой. Об этом ТАСС сообщили в организации.

В августе 27-летняя Якушова рассказала газете "Спорт-Экспресс", что намерена возобновить карьеру и начать выступление за сборную Белоруссии, с которой у нее уже есть договоренность о переходе.

"О намерении Якушовой перейти в нашу сборную мы узнали из прессы, такой вариант мы сейчас не рассматриваем", - сообщили в белорусской федерации.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что со стороны организации не было никаких разговоров на эту тему. "На летнем чемпионате мира мы обсудили этот вопрос с белорусами, но они вообще не в курсе, никаких разговоров на эту тему не было ни с их стороны, ни с нашей", - сказал он.

Якушова является чемпионкой Европы 2016 года в смешанной эстафете. О завершении карьеры она объявила в январе 2018 года.