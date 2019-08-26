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US Open

Канадский теннисист Раонич снялся с US Open из-за травмы

Спортсмена заменит поляк Камиль Майхжак
Милош Раонич AP Photo/Luis M. Alvarez
Описание
Милош Раонич
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ТАСС, 26 августа. Канадец Милош Раонич не примет участия в US Open (Открытом чемпионате США по теннису). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Причиной такого решения 28-летнего спортсмена является мышечная травма. Его заменит поляк Камиль Майхжак, который в первом раунде встретится с чилийцем Николасом Харри.

Раонич, занимающий 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выиграл восемь турниров под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал Уимблдона в 2016 году.

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