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Северный Кавказ

Чемпионом России по мотокроссу стал 12-летний подросток из Железноводска

В гонке принимали участие более 50 спортсменов

ПЯТИГОРСК, 26 августа /ТАСС/. Подросток из Железноводска (Ставропольский край) стал чемпионом России на соревнованиях по мотокроссу, которые состоялись на Урале 24-25 августа, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации.

"12 летний мотоспортсмен из Железноводска Александр Федорцов стал чемпионом России на соревнованиях страны по мотокроссу. Железноводский гонщик был единственным спортсменом, который представлял Ставропольский край", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в гонке принимали участие более 50 спортсменов. Они боролись за победу в мото-классах - 50, 65, 85, 125 см3. Юный мотокроссер стал лучшим в классе 85 см3.

Федорцов многократный победитель соревнований федерального, международного и регионального уровня по мотоспорту. Свой первый кубок юный спортсмен выиграл, когда ему не было еще 5 лет.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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