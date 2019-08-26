СБР предлагает биатлонистам подписать допсоглашение к контракту по вопросу спонсоров

МИНСК, 26 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) предлагает биатлонистам сборной подписать дополнительное соглашение к контракту с организацией, по которому они смогут получать дополнительные рекламные места на экипировке за высокие спортивные результаты. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

Биатлонист Логинов считает, что предаст партнеров по сборной, если подпишет контракт с СБР

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписывать контракт с СБР, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали соглашения. Спортсменов, в частности, не устраивает количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

"Есть базовый договор, а дальше все будет зависеть от того, как спортсмен выступил на соревнованиях по ходу сезона. Хорошее выступление позволит ему иметь дополнительные места", - сказал Драчев.

"Мы с мая проговариваем, чтобы к базовому соглашению шло дополнительное. Если ты стал чемпионом мира или победителем Кубка мира, то это одни условия, а если занимаешь 40-е места - другие", - пояснил он.

Вопрос контрактов со спортсменами правление СБР обсудит 27 августа в Москве. На встречу были приглашены биатлонисты, недовольные условиями договора.