СБР предлагает биатлонистам подписать допсоглашение к контракту по вопросу спонсоров

МИНСК, 26 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) предлагает биатлонистам сборной подписать дополнительное соглашение к контракту с организацией, по которому они смогут получать дополнительные рекламные места на экипировке за высокие спортивные результаты. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.
Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписывать контракт с СБР, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали соглашения. Спортсменов, в частности, не устраивает количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.
"Есть базовый договор, а дальше все будет зависеть от того, как спортсмен выступил на соревнованиях по ходу сезона. Хорошее выступление позволит ему иметь дополнительные места", - сказал Драчев.
"Мы с мая проговариваем, чтобы к базовому соглашению шло дополнительное. Если ты стал чемпионом мира или победителем Кубка мира, то это одни условия, а если занимаешь 40-е места - другие", - пояснил он.
Вопрос контрактов со спортсменами правление СБР обсудит 27 августа в Москве. На встречу были приглашены биатлонисты, недовольные условиями договора.